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Баскетбольные еврокубки

"Зенит" прервал серию из трех поражений в баскетбольной Евролиге, победив АСВЕЛ

Самым результативным игроком в составе "Зенита" стал Алекс Пойтресс
Алекс Пойтресс ("Зенит") Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Алекс Пойтресс ("Зенит")
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 16 декабря. Санкт-петербургский "Зенит" со счетом 71:61 обыграл французский АСВЕЛ в матче 15-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Лионе.

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Самым результативным игроком в составе "Зенита" стал Алекс Пойтресс, набравший 16 очков. У АСВЕЛа больше всего очков на счету Уильяма Ховарда (12).

Петербургский клуб прервал трехматчевую проигрышную серию в Евролиге. АСВЕЛ потерпел третье поражение подряд.

"Зенит" занимает шестое место в турнирной таблице, у петербуржцев девять побед и шесть поражений. АСВЕЛ с семью победами и восемью поражениями располагается на 12-й строчке.

Следующий матч в Евролиге "Зенит" проведет на выезде 17 декабря против "Монако", АСВЕЛ в этот же день в гостях сыграет с греческим "Олимпиакосом".

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