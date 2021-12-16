Клубам НХЛ и НБА из Оттавы и Торонто с 18 декабря запретят полностью заполнять стадионы

ОТТАВА, 16 декабря. /ТАСС/. Заполняемость крупных стадионов в канадской провинции Онтарио с 18 декабря будет ограничена 50% от их общей вместимости. Об этом сообщается на сайте региона.

Постановление властей Онтарио касается стадионов вместимостью более одной тысячи человек. Оно, в частности, отразится на заполняемости домашних арен клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" и "Торонто", а также команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из Торонто.

Такие меры, как пояснили власти, связаны с распространением в регионе нового омикрон-штамма коронавируса.