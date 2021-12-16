"Вашингтон" проиграл "Чикаго". Овечкин повторил рекорд НХЛ по голам в большинстве

ТАСС, 16 декабря. "Вашингтон" в овертайме потерпел поражение от "Чикаго" со счетом 4:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин забросил 21-ю шайбу в текущем сезоне, также на счету капитана столичной команды один результативный пас, который стал для него 25-м за 29 игр, он набирает очки в шестой встрече подряд. Голевой передачей в эпизоде с голом россиянина отметился швед Никлас Бэкстрём, для него эта игра стала первой в сезоне, он пропустил старт сезона из-за травмы. Вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов отразил 24 броска, его одноклубник Дмитрий Орлов не сумел отличиться, нападающий команды Евгений Кузнецов пропускал матч из-за попадания в ковид-протокол НХЛ.

Овечкин забросил шайбу, реализовал численное преимущество, для него этот гол стал 274-м в большинстве за карьеру в НХЛ. Россиянин сравнялся по этому показателю с канадцем Дэйвом Андрейчуком и повторил рекорд лиги. Всего на счету Овечкина 751 гол в регулярных чемпионатах НХЛ, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Россиянина опережают только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

"Вашингтон" идет вторым в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 40 очков в 29 матчах. "Чикаго" с 24 очками после 28 игр идет седьмым в Центральном дивизионе.

В следующем матче "Вашингтон" сыграет на выезде против "Виннипега", "Чикаго" примет "Нэшвилл". Обе встречи пройдут 18 декабря.