Чернышенко заявил о готовности 19 регионов принять "Игры будущего"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Подведены итоги первого этапа заявочной кампании по выбору города - организатора международного турнира по инновационным технологичным видам спорта "Игры будущего - 2023", готовность провести мероприятие выразили 19 российских регионов. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"На сегодняшний день 40 регионов проявили интерес к проведению чемпионата, и почти половина из них уже подтвердили свою готовность принять "Игры будущего". География регионов обширная - от Калининграда до Камчатки, от Магадана до Севастополя. По предварительным оценкам, в этих субъектах есть соответствующая инфраструктура. Впереди организаторам предстоит экспертно подойти к оценке каждой заявки, оценить потенциал территорий и сформировать шорт-лист городов", - отметил вице-премьер.

Готовность к проведению "Игр будущего", в частности, подтвердили Челябинская, Тверская, Нижегородская, Оренбургская, Новосибирская, Калужская, Ростовская и Архангельская области, Республики Татарстан, Тыва и Удмуртская Республика, Красноярский, Приморский, Пермский, Краснодарский край, а также Москва, Санкт-Петербург, федеральная территория "Сириус" и Севастополь. Как отметил вице-премьер, с декабря 2021 по май 2022 года организаторы будут детально изучать заявки, проведут встречи с представителями регионов и посетят потенциальные города - организаторы с инспекционными визитами. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что для региона важно создавать условия для цифрового образования и проведение чемпионата даст импульс развитию современных дисциплин среди молодежи. "Пермский край - регион, который нацелен на развитие инновационных технологий, краевые власти способствуют развитию современных навыков, в первую очередь уделяя внимание образованию. Важно, чтобы ребята со школьной скамьи могли получать знания и навыки, востребованные в мире", - сказал Махонин.

По словам главы Новосибирской области Андрея Травникова, его регион обладает значительным научным потенциалом, развитой информационной инфраструктурой и сильным IT- сообществом с компетенциями для решения любых задач. "Внедрение современных цифровых технологий и решений на региональном уровне позволяет добиваться успеха во многих сферах. "Игры будущего" - перспективный формат, симбиоз спорта и новейших технологий, образования и инноваций - помогут привлечь талантливую молодежь к развитию цифровой экономики", - сказал Травников.

"За последние годы Нижегородская область провела немало крупных спортивных событий, включая матчи Чемпионата мира по футболу. Вместе с этим наш регион является и одним из IT-центров России. Обладая всей необходимой инфраструктурой, Нижегородская область заинтересована в проведении столь масштабного события в мире киберспорта. Это направление получает все большее признание, и мы обязательно будем уделять время его развитию", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Город-организатор "Игр будущего" будет объявлен в мае 2022 года на на Всемирном саммите "Спорт-Аккорд" в Екатеринбурге. Старт заявочной кампании по выбору города - организатора "Игр будущего - 2023" был дан 18 ноября 2021 года. Помимо Чернышенко, в мероприятии приняли участие министр спорта Олег Матыцин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, а также киберспортсмены и представители регионов (в режиме видеоконференции).