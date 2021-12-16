Евгений Пашутин покинул пост главного тренера баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Контракт между краснодарским баскетбольным клубом "Локомотив-Кубань" и главным тренером команды Евгением Пашутиным расторгнут по обоюдному желанию. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен сербский специалист Бранко Максимович.

"Мы благодарим Евгения Юрьевича Пашутина за плодотворную работу на протяжении двух с половиной сезонов. Он возглавлял команду в непростое время, связанное с пандемией, и добился определенных успехов. Однако в последнее время - уже довольно продолжительное - "Локо" не показывал необходимого уровня игры, защиты и ротации. И эта ситуация вынудила нас принять это решение, надеюсь, наши болельщики воспримут эту новость с пониманием", - сообщил президент клуба Андрей Ведищев.

Пашутину 52 года, он возглавил "Локомотив-Кубань" в декабре 2019 года, ранее он занимал этот пост с 2012-го по 2014 год. Также Пашутин тренировал саратовский "Автодор", петербургский "Спартак", московский ЦСКА, казанский УНИКС, итальянский "Канту" и сборные России разных возрастов, в том числе главную команду. Вместе с ЦСКА Пашутин становился чемпионом России и обладателем Кубка России (2010) и победителем Единой лиги ВТБ (2010), с УНИКСом и "Локомотивом-Кубанью" по разу завоевал Кубок Европы (2011, 2013), а также привел к золотым медалям чемпионата Европы молодежную сборную России (игроки до 20 лет).

В текущем сезоне "Локомотив-Кубань" одержал пять побед в семи встречах в текущем сезоне Еврокубка и занимает второе место в турнирной таблице группы А. В турнирной таблице Единой лиги ВТБ команда занимает пятое место с пятью победами в восьми матчах.