Чемпион мира штангист Албегов возобновил тренировки после окончания дисквалификации

ТАШКЕНТ, 16 декабря. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира и обладатель бронзовой медали Олимпиады 2012 года в Лондоне Руслан Албегов, отбывший дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, возобновил тренировки. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсмена Казбек Золоев.

Спортсмен был дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил на основании данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории. Срок наказания истек 12 ноября.

"Руслан уже начал тренироваться, но полгода назад он перенес коронавирус и сейчас восстанавливается, - заметил Золоев. - Я бы не назвал его сегодняшние тренировки полноценными, но желание есть. Посмотрим, насколько физически и морально он готов, но пока никаких планов я строить не хочу".

"Скорее всего, на ближайшем Кубке России мы его не увидим и, следовательно, про его участие в чемпионате Европы тоже пока говорить не приходится. Более вероятно, что Руслан подготовится к летнему чемпионату России, по итогам которого будет отбираться состав на чемпионат мира. Но, повторюсь, какие-то конкретные планы сейчас строить сложно. Сначала надо дождаться, когда он начнет полноценно тренироваться", - заключил тренер.

33-летний Албегов на Олимпийских играх в Лондоне завоевал бронзовую медаль в весовой категории свыше 105 кг, также в его активе две победы на чемпионатах мира (2013, 2014) и две - на европейских чемпионата (2012, 2013).