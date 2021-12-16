Шварц признан лучшим тренером ноября и декабря в РПЛ

ТАСС, 16 декабря. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Сандро Шварц признан лучшим тренером ноября и декабря в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

"Сандро Шварц единогласным решением болельщиков, экспертов лиги и представителей телеканала "Матч Премьер" стал лучшим тренером ноября и декабря в РПЛ", - говорится в сообщении пресс-службы.

За два месяца "Динамо" одержало четыре победы в пяти матчах РПЛ, одна игра закончилась вничью. Команда ушла на зимний перерыв на втором месте таблицы РПЛ, набрав 36 очков после 18 туров. Отставание от лидирующего петербургского "Зенита" составляет два очка.

Шварцу 43 года, он возглавил "Динамо" в октябре 2020 года, сменив на этом посту Кирилла Новикова. Под руководством немца в сезоне-2020/21 бело-голубые заняли седьмое место в РПЛ. С 2013 года Шварц работал в структуре германского "Майнца", тренируя молодежную, а затем резервную команду, в мае 2017 года он был назначен главным тренером основной команды. Под его руководством "Майнц" занимал 14-е и 12-е места по итогам двух сезонов чемпионата Германии, в ноябре 2019 года Шварц покинул команду после неудачного старта в первенстве страны сезона-2019/20.