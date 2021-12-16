ОКР окажет юридическую помощь фристайлистам, которых не пустили на турниры в США и Канаде

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) готов обратиться к юристам, чтобы помочь российским фристайлистам, пропустившим олимпийские квалификационные соревнования в США и Канаде из-за проблем со въездом в эти страны. Об этом журналистам сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

Ранее ОКР призвал Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию лыжного спорта (FIS) лишить соревнования по фристайлу в США статуса олимпийской квалификации, поскольку российская сборная была вынуждена их пропустить не по спортивным причинам. Команда не могла въехать на территорию США без сертификата о вакцинации, признанного в этой стране.

"На олимпийском саммите мы повторно подняли эту проблему. Если до конца недели не будет внятного ответа на нашу просьбу, в начале следующей мы проведем совещание с руководителями российских спортивных федераций на заданную тематику и будем прорабатывать практические шаги, в том числе и юридического характера. Хотел бы уточнить, эта проблема касается не только российского спорта, она касается представителей всех тех стран, где определенный вид вакцины был зарегистрирован и одобрен. Проблема отдельно взятой национальной федерации превращается в международную, и, конечно же, она требует взвешенного подхода", - отметил Поздняков.

"Соревнования прошли, и будет несправедливо к спортсменам, которые там участвовали, снимать с этих соревнований статус отборочных. Было бы справедливо, если определенные квоты были зарезервированы за спортсменами, которые не были допущены. Мы будем обсуждать это к началу следующей недели, алгоритм такой процедуры существует. Но сначала нужно переговорить с руководителями спортивных организаций, мы уважаем их автономию", - добавил президент ОКР.

Олимпийские игры пройдут 4-20 февраля в Пекине.