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Футбол в России

Футболист "Зенита" Клаудиньо признан лучшим игроком ноября и декабря в РПЛ

Также бразилец победил в номинации "Лучший гол"
Клаудиньо ("Зенит") Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Клаудиньо ("Зенит")
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Бразильский полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Клаудиньо признан лучшим игроком ноября и декабря в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

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В голосовании принимали участие болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала "Матч Премьер".

"Эксперты РПЛ и "Матч Премьер" отдали голос за игрока "Зенита", а болельщики проголосовали за вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева", - говорится в сообщении пресс-службы.

Клаудиньо также одержал победу в номинации "Лучший гол" за мяч в ворота "Ростова" в матче 17-го тура РПЛ.

Клаудиньо 24 года, он выступает за "Зенит" с августа 2021 года. За ноябрь и декабрь он отметился четырьмя голами в четырех матчах "Зенита" в РПЛ.

"Зенит" ушел на зимний перерыв на первом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 38 очков после 18 туров.

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