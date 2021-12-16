Футболист "Зенита" Клаудиньо признан лучшим игроком ноября и декабря в РПЛ

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Бразильский полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Клаудиньо признан лучшим игроком ноября и декабря в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Шварц признан лучшим тренером ноября и декабря в РПЛ

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Клаудиньо также одержал победу в номинации "Лучший гол" за мяч в ворота "Ростова" в матче 17-го тура РПЛ.

"Эксперты РПЛ и "Матч Премьер" отдали голос за игрока "Зенита", а болельщики проголосовали за вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева", - говорится в сообщении пресс-службы.

В голосовании принимали участие болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала "Матч Премьер".

Клаудиньо – автор лучшего гола ноября и декабря в #ТинькоффРПЛ Болельщики и эксперты РПЛ проголосовали за гол полузащитника «Зенита» «Ростову», а эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР выбрали гол Артёма Поляруса #РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/lKwXFeQSBF

Клаудиньо 24 года, он выступает за "Зенит" с августа 2021 года. За ноябрь и декабрь он отметился четырьмя голами в четырех матчах "Зенита" в РПЛ.

"Зенит" ушел на зимний перерыв на первом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 38 очков после 18 туров.