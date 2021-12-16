Шишкарев: работа над фильмом о футболисте Черенкове начнется в марте 2022 года

ГРАНОЛЬЕРС/Испания/, 16 декабря. /ТАСС/. Активная работа над фильмом о бывшем футболисте московского "Спартака" и сборной СССР Федоре Черенкове начнется в марте 2022 года. Об этом журналистам сообщил основной совладелец транспортно-логистической группы "Дело", президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

Черенков - рекордсмен по количеству проведенных матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994). В 1983 и 1989 годах Черенкова признавали лучшим футболистом страны. За сборную СССР Черенков провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды он стал бронзовым призером Олимпийских игр.

"Тут порядок действий следующий. В январе мы входим в стадию уже не обсуждения, а съемок и продакшна фильма о гандболе с условным названием "Золото ручной работы". Практически определен актерский и режиссерский состав, как только этот фильм будет запущен в работу, планируем заняться синопсисом следующего кино - о судьбе нашего всенародного любимца. Я даю честное слово, для меня принципиальный момент как для человека, который вырос на Федоре Черенкове, сделать достойную внимания всей страны картину. Думаю, что активная работа над ней начнется с марта, с весны будущего года", - сказал Шишкарев.

Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.