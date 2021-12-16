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Мировой хоккей

Президент IIHF Тардиф заявил, что намерен поощрять проведение хоккейных форумов в Москве

Тардиф заявил, что будет приезжать на мероприятие каждый год

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф намерен поощрять проведение Международного хоккейного форума в Москве. Об этом он рассказал на открытии форума.

Традиционный Международный хоккейный форум проходит в Москве 16-17 декабря.

"Президент IIHF должен оставаться в хороших отношениях с хоккейными державами, и Россия - одна из них. Хочу поздравить Федерацию хоккея России с организацией этого форума, и я буду приезжать на них каждый год. Я как президент IIHF должен поощрять такие форумы", - сказал Тардиф.

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