ООН позитивно оценила работу РФС по развитию женского футбола

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Программа развития женского футбола, составленная Российским футбольным союзом (РФС), является позитивным опытом внедрения изменений в женском спорте. Об этом говорится в докладе ООН, на который ссылается пресс-служба РФС.

Отчет опубликован в преддверии конференции государств - участников конвенции ООН по борьбе с коррупцией, которая проходит в Египте. Доклад состоит из 10 разделов, один из которых посвящен женскому профессиональному спорту и вопросам взаимосвязи гендерного равенства и коррупции.

Среди качественных результатов работы РФС в области развития женского футбола ООН выделяет: отбор женской национальной сборной на чемпионат Европы 2022 года, развитие клубного футбола, ребрендинг чемпионата России, появление четырех новых женских команд в Суперлиге, рост зрительской аудитории, сделку по реализации медиаправ на Суперлигу, а также введение новых соревнований среди девушек до 16 лет и до 21 года.

Сборная России в рейтинге национальных женских команд Международной федерации футбола занимает 25-е место. В отборочном турнире чемпионата Европы 2022 года россиянки заняли второе место в группе и в стыковых матчах обыграли команду Португалии (1:0, 0:0), пробившись в финальную стадию. С декабря 2020 года женскую сборную России возглавляет Юрий Красножан.