УЕФА привлек банк из США для реализации программы финансирования футбола на €7 млрд

ЛОНДОН, 16 декабря. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) привлек американский Citibank для реализации пакета финансирования футбола Европы на сумму в €7 млрд. Об этом сообщает в четверг газета Financial Times.

Выбор руководством европейского футбола в качестве партнера крупнейшего международного банка связан, по словам осведомленных источников, "с растущими опасениями по поводу состояния" вида спорта и возможными новыми потерями в условиях очень быстрого распространения омикрон-штамма. Citibank получил контракт, опередив в конкурентном споре банки Goldman Sachs и Macquarie, а также инвестиционную компанию Apollo.

По данным УЕФА, потери клубов из-за вспышки коронавируса в начале 2020 года, прежде всего из-за резкого сокращения продажи билетов на матчи, достигают по меньшей мере €9 млрд. Футбольные клубы и лиги все чаще обращаются к финансовым институтам за кредитами, необходимыми для восстановления после пандемии и в инвестиционных целях, и средства Союза европейских футбольных ассоциаций в этой ситуации очень кстати, отмечает издание.

Окончательная структура такого фонда помощи УЕФА пока не определена. Первоначальные его активы могут составить €2 млрд с последующим расширением до €6-7 млрд.

По данным спецпосланника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвида Набарро, омикрон-штамм распространяется очень быстро и число зараженных омикрон-штаммом удваивается каждые два-три дня. Более высокие темпы распространения омикрон-штамма в сравнении с другими вариантами коронавируса, как полагают в ВОЗ, приведут к увеличению числа госпитализаций и росту нагрузки на медицинских работников и системы охраны здоровья. Это в свою очередь может вызвать рост смертности, указывают эксперты.

ВОЗ 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении организации говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки.