Кабаева: выиграть турнир "Небесная грация" будет сложнее, чем официальные соревнования

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Одержать победу на международном турнире по художественной гимнастике "Небесная грация" будет сложнее, чем на официальных соревнованиях. Об этом на церемонии открытия турнира рассказала олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

"На этом турнире мы частично вернулись к правилам 2001-2005 годов, когда выступление гимнасток отличалось большим количеством сложных элементов, высоким уровнем артистизма и технического исполнения. Поэтому добиться успеха на наших соревнованиях будет намного труднее, чем на официальных соревнованиях, проводимых сегодня. Цель нашего экспериментального турнира - показать самые сильные стороны художественной гимнастики. Не у каждого вида спорта есть такой потенциал", - отметила Кабаева.

"Это спорт высших достижений, спорт для гимнасток с уникальными способностями. Для тех, кто может создавать сложные оригинальные композиции. И правила должны оценивать уникальный спортивный талант, а не набор стандартов, который доступен многим. Иначе художественная гимнастика утратит свой олимпийский уровень", - добавила она.

Основным критерием отбора гимнасток для участия в турнире стали результаты Олимпиады в Токио - на "Небесной грации" выступят девушки из 11 сборных, представленных на Играх в японской столице.