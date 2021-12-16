{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Кабаева: выиграть турнир "Небесная грация" будет сложнее, чем официальные соревнования

Турнир проходит в Москве
Алина Кабаева Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Алина Кабаева
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Одержать победу на международном турнире по художественной гимнастике "Небесная грация" будет сложнее, чем на официальных соревнованиях. Об этом на церемонии открытия турнира рассказала олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

Турнир стартовал в Москве на "ВТБ-Арене", организацию соревнований осуществляет Благотворительный фонд Алины Кабаевой.

© Андрей Карташов/ТАСС

"На этом турнире мы частично вернулись к правилам 2001-2005 годов, когда выступление гимнасток отличалось большим количеством сложных элементов, высоким уровнем артистизма и технического исполнения. Поэтому добиться успеха на наших соревнованиях будет намного труднее, чем на официальных соревнованиях, проводимых сегодня. Цель нашего экспериментального турнира - показать самые сильные стороны художественной гимнастики. Не у каждого вида спорта есть такой потенциал", - отметила Кабаева.

"Это спорт высших достижений, спорт для гимнасток с уникальными способностями. Для тех, кто может создавать сложные оригинальные композиции. И правила должны оценивать уникальный спортивный талант, а не набор стандартов, который доступен многим. Иначе художественная гимнастика утратит свой олимпийский уровень", - добавила она.

Основным критерием отбора гимнасток для участия в турнире стали результаты Олимпиады в Токио - на "Небесной грации" выступят девушки из 11 сборных, представленных на Играх в японской столице.

Теги
Кабаева, Алина МаратовнаЛетние олимпийские виды спорта
Формула-1
"Мерседес" отозвал апелляцию на решения отклонить протесты по итогам Гран-при Абу-Даби
После заключительной гонки сезона команда подала протесты на результаты заезда, которые были отклонены
Читать полностью