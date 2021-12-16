Кабаева: выиграть турнир "Небесная грация" будет сложнее, чем официальные соревнования

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Одержать победу на международном турнире по художественной гимнастике "Небесная грация" будет сложнее, чем на официальных соревнованиях. Об этом на церемонии открытия турнира рассказала олимпийская чемпионка Алина Кабаева.
Турнир стартовал в Москве на "ВТБ-Арене", организацию соревнований осуществляет Благотворительный фонд Алины Кабаевой.
"На этом турнире мы частично вернулись к правилам 2001-2005 годов, когда выступление гимнасток отличалось большим количеством сложных элементов, высоким уровнем артистизма и технического исполнения. Поэтому добиться успеха на наших соревнованиях будет намного труднее, чем на официальных соревнованиях, проводимых сегодня. Цель нашего экспериментального турнира - показать самые сильные стороны художественной гимнастики. Не у каждого вида спорта есть такой потенциал", - отметила Кабаева.
"Это спорт высших достижений, спорт для гимнасток с уникальными способностями. Для тех, кто может создавать сложные оригинальные композиции. И правила должны оценивать уникальный спортивный талант, а не набор стандартов, который доступен многим. Иначе художественная гимнастика утратит свой олимпийский уровень", - добавила она.
Основным критерием отбора гимнасток для участия в турнире стали результаты Олимпиады в Токио - на "Небесной грации" выступят девушки из 11 сборных, представленных на Играх в японской столице.