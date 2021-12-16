Президент IIHF Тардиф заявил, что является близким другом России

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф является близким другом России, как и предыдущий глава организации Рене Фазель. Об этом Тардиф заявил журналистам на Международном хоккейном форуме в Москве.

Тардиф возглавил федерацию в середине сентября по итогам выборов на полугодовом конгрессе.

"Я тоже близкий друг России. Мы не можем не работать с Федерацией хоккея России, у нас всегда хорошие отношения с ФХР, ничего не изменилось. Рене говорит по-русски больше меня, но я только начинаю, у меня будет прогресс", - сказал Тардиф.