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Мировой хоккей

Президент IIHF Тардиф заявил, что является близким другом России

Функционер отметил, что у организации хорошие отношения с Федерацией хоккея России
Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф EPA/MARIUS BECKER
Описание
Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф
© EPA/MARIUS BECKER

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф является близким другом России, как и предыдущий глава организации Рене Фазель. Об этом Тардиф заявил журналистам на Международном хоккейном форуме в Москве.

Тардиф возглавил федерацию в середине сентября по итогам выборов на полугодовом конгрессе.

"Я тоже близкий друг России. Мы не можем не работать с Федерацией хоккея России, у нас всегда хорошие отношения с ФХР, ничего не изменилось. Рене говорит по-русски больше меня, но я только начинаю, у меня будет прогресс", - сказал Тардиф.

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