{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Титов уверен, что гимнастка Мельникова будет хорошо выступать после паузы в карьере

Спортсменка приостановила карьеру до июня 2022 года

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова, взявшая паузу в карьере, находится в рабочем режиме. Об этом журналистам сообщил президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

Ранее Мельникова взяла паузу в карьере до июня 2022 года.

"Мельникова находится в рабочем режиме, у нее сейчас пауза. У нас сборная обеспечена медициной на самом высочайшем уровне. По поводу Мельниковой я с большой уверенностью смотрю в будущее", - сказал Титов.

Мельниковой 21 год, на ее счету серебряная медаль Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном многоборье, а также золотая медаль в командном многоборье, бронзовые награды в личном многоборье и вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио. В конце октября на чемпионате мира она победила в личном многоборье, а также завоевала серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.

Теги
Летние олимпийские виды спортаМельникова, Ангелина Романовна
Мировой футбол
СМИ: Руй Витория может возглавить бразильский "Фламенго"
По данным Gazeta Esportiva, также на этот пост претендуют Карлуш Карвальял и Витор Перейра
СМИ: Руй Витория может возглавить бразильский "Фламенго"
Читать полностью