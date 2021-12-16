Третьяк: ФХР сделала все возможное, чтобы Кузнецов мог сыграть на Олимпиаде

МОСКВА, 16 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) сделала все возможное для того, чтобы нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Евгений Кузнецов мог сыграть на Олимпиаде 2022 года. Об этом ТАСС рассказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил в кулуарах Международного хоккейного форума, что Кузнецов не имеет шансов выступить на Олимпийских играх в Пекине. В августе 2019 года Кузнецов был отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин.

"Федерация хоккея все возможное сделала. Уже давно было ясно, что так будет, это очень тяжелый вопрос, поэтому я и выступал, говорил, что это тяжелый вопрос", - сказал Третьяк.

"Мы ждали информации, вот она и есть. Сожалеем, что он не будет играть", - добавил он.