{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Третьяк: ФХР сделала все возможное, чтобы Кузнецов мог сыграть на Олимпиаде

Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил, что российский хоккеист не имеет шансов выступить в Пекине
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) сделала все возможное для того, чтобы нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Евгений Кузнецов мог сыграть на Олимпиаде 2022 года. Об этом ТАСС рассказал президент ФХР Владислав Третьяк.

На эту тему
Хоккеист Кузнецов не имеет шансов сыграть на Олимпиаде в Пекине
Хоккеист Кузнецов не имеет шансов сыграть на Олимпиаде в Пекине

Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил в кулуарах Международного хоккейного форума, что Кузнецов не имеет шансов выступить на Олимпийских играх в Пекине. В августе 2019 года Кузнецов был отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин.

"Федерация хоккея все возможное сделала. Уже давно было ясно, что так будет, это очень тяжелый вопрос, поэтому я и выступал, говорил, что это тяжелый вопрос", - сказал Третьяк.

"Мы ждали информации, вот она и есть. Сожалеем, что он не будет играть", - добавил он.

Теги
Третьяк, Владислав АлександровичОлимпиада-2022 в ПекинеТардиф, Люк
Мировой футбол
СМИ: Руй Витория может возглавить бразильский "Фламенго"
По данным Gazeta Esportiva, также на этот пост претендуют Карлуш Карвальял и Витор Перейра
СМИ: Руй Витория может возглавить бразильский "Фламенго"
Читать полностью