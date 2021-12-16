Чеферин: УЕФА виноват в повторной жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов

ТАСС, 16 декабря. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признает вину за проведение повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом журналистам заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

Церемония жеребьевки прошла в понедельник. Во время процедуры бронзовый призер чемпионата Европы, победитель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе "Зенита" Андрей Аршавин, который был одним из участников жеребьевки, определяя соперника испанского "Вильярреала", вытащил шарик с "Манчестер Юнайтед". Команды не могли встретиться друг с другом в 1/8 финала, так как выступали в одной группе. Шар с "Манчестер Юнайтед" же не был помещен в корзину с возможными соперниками "Атлетико". Результаты жребия были отменены и позже переиграны.

"Что-то пошло не так с программным обеспечением, - сказал Чеферин. - Это вина УЕФА - мы понимаем, что это наша ошибка, мы не должны так сильно полагаться на компьютерные технологии. Мы приносим извинения, но ошибки случаются. Это ошибка не живого человека".

Первые матчи 1/8 финала пройдут 15, 16, 22 и 23 февраля. Ответные - 8,9,15 и 16 марта. Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.