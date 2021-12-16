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Зимние олимпийские виды спорта

Сноубордист Логинов занял второе место на этапе Кубка мира в Италии

Победу одержал немец Штефан Баумейстер
Дмитрий Логинов EPA-EFE/IGOR KUPLJENIK
Описание
Дмитрий Логинов
© EPA-EFE/IGOR KUPLJENIK

ТАСС, 16 декабря. Российский сноубордист Дмитрий Логинов завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира в дисциплине "гигантский слалом". Соревнования прошли в Карецце (Италия).

Первым стал представитель Германии Штефан Баумейстер, третьим - итальянец Эдвин Коратти.

Россияне Дмитрий Сарсембаев, Дмитрий Карлагачев, Ярослав Степанко, Илья Витюгов, Андрей Соболев, Вик Уайлд, Игорь Слуев, Денис Сарсембаев, Всеволод Мартынов и Владимир Пнев не смогли выйти в 1/8 финала.

Следующий этап Кубка мира пройдет в итальянском Кортина-д'Ампеццо 18 декабря.

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