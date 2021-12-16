Кабаева: художественная гимнастика перестала быть зрелищной

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Художественная гимнастика перестала быть зрелищной, поэтому было принято решение организовать турнир "Небесная грация". Об этом заявила журналистам олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

Турнир стартовал в Москве на "ВТБ-Арене", организацию соревнований осуществляет Благотворительный фонд Алины Кабаевой. Главная особенность соревнований заключается в том, что проводятся они на основе правил 2001-2005 годов и правил 2022-2024 годов.

"Я смотрела Олимпиаду в Рио и тогда поняла, что происходит что-то не то. Потом поняла: правила художественной гимнастики очень упростили, она перестала быть зрелищной, уникальной. И поскольку мне не все равно, что происходит в моем спорте, я решила сделать такой экспериментальный турнир", - сказала Кабаева.

Турнир завершится 17 декабря.