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КХЛ

Морозов опасается, что через 10 лет хоккей перестанут смотреть

По мнению главы Континентальной хоккейной лиги, причиной тому может послужить малый интерес к игре

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов выразил опасение, что через 10 лет никто не станет смотреть хоккей из-за отсутствия к нему интереса. Об этом он рассказал на панельной дискуссии в рамках Международного хоккейного форума.

Форум проходит в Москве 16-17 декабря.

"Надо поработать, чтобы привлечь внимание к нашему виду спорта, - сказал Морозов. - Мы боимся, что лет через 10 хоккей никто не будет смотреть, поскольку звезды оттуда проигрывают по популярности в Instagram. Поэтому мы занимаемся теми проектами, которые направлены на популяризацию лиги".

Теги
Морозов, Алексей АлексеевичКХЛ
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