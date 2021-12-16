В Федерации хоккея России заявили, что Ничушкин не имеет запрета на участие в Олимпиаде

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Валерий Ничушкин не имеет запрета на участие в Олимпийских играх. Об этом журналистам сообщил заместитель исполнительного директора Федерации хоккея России Александр Кикнадзе.

В ноябре портал "Чемпионат" сообщил, что допинг-проба Ничушкина, взятая в 2013 году, дала положительный результат. В ней обнаружен тестостерон, из-за чего хоккеисту грозит четырехлетняя дисквалификация.

"Мы получили документы от Международной федерации хоккея (IIHF), что есть вопросы по соблюдению антидопинговых правил, мы переслали их Ничушкину и его агенту Марку Гандлеру, - сказал Кикнадзе. - Они сейчас наняли юриста и подали в IIHF ответ, в котором не согласились с предъявленными обвинениями. И на текущий момент никакого запрета участвовать Ничушкину в Олимпийских играх нет".

"Такого, чтобы он, находясь под расследованием, не может ехать на Олимпиаду, нет. В том письме, которое прислала IIHF, написано, что он пока может принять участие в Олимпиаде", - добавил он.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.