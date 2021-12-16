Бурков: в IIHF уверены, что молодежный ЧМ-2023 в России станет лучшим за последние годы

ОМСК, 16 декабря. /ТАСС/. Делегация Международной федерации хоккея (IIHF), которая посетила в конце ноября Новосибирск и Омск, считает, что молодежный чемпионат мира 2023 года, который пройдет в этих городах, станет лучшим за последние годы. Как рассказал в эфире омского телеканала "Иртыш" губернатор Омской области Александр Бурков, впервые матчи чемпионата будут проводиться на двух новых ледовых аренах.

Чемпионат планируется провести в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. Для этого в Новосибирске и Омске возводятся новые ледовые арены.

"У нас не так давно была делегация Международной федерации хоккея, которая смотрела готовность города в целом к приему гостей чемпионата мира, который начнется в декабре следующего года, - сказал Бурков. - Они оценили очень высоко готовность. Более того, они считают, что это будет лучший молодежный чемпионат мира [за последние годы] за счет того, что чемпионат будет проводиться в совершенно новых дворцах спорта - что в Омске, что в Новосибирске".

Бурков добавил, что строительство ледового дворца в Омске идет по графику. "Теплый контур закрыт, тепло подано, внутренние работы ведутся, - рассказал губернатор. - Я сам контролирую, вижу, как работают слаженно подрядчики, как четко работает заказчик".