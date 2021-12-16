В "Реале" сообщили о новых заболевших ковидом, в их числе Бэйл и помощник Анчелотти

ТАСС, 16 декабря. Футболисты испанского клуба "Реал" Гарет Бэйл, Марко Асенсио, Андрей Лунин и Родриго, а также помощник главного тренера команды Карло Анчелотти Давиде Анчелотти заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В среду стало известно, что тесты на коронавирус Луки Модрича и Марсело дали положительный результат. О переводе команды на карантин или об отмене игр не сообщается. Ближайший матч "Реал" проведет 19 декабря в рамках 18-го тура чемпионата Испании против "Кадиса".

"Реал" располагается на первой позиции турнирной таблицы национального первенства, набрав 42 очка.