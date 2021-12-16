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Кубок Первого канала

ФХР выступает за то, чтобы матчи Россия - Канада в Москве проводились каждый год

В среду команды сыграли друг с другом на Кубке Первого канала

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг выступил за то, чтобы матчи сборных России и Канады в рамках Кубка Первого канала проводились каждый год. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Международного хоккейного форума.

В среду россияне обыграли канадцев со счетом 4:3 в стартовом матче турнира.

"Рейтинг мы еще подробно не изучали, но понимаем, что он самый высокий, - сказал Ротенберг. - Надо проверить цифры и сравнить с 2017 годом (обе команды тогда также играли на турнире - прим. ТАСС), и я уверен, что показатели стали лучше. Чем больше матчей Россия - Канада, тем больше у нас получится популяризировать хоккей".

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Кубок Первого канала по хоккею
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