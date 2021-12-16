В ФХР заявили, что Кузнецов, скорее всего, не имел бы шансов выиграть дело в CAS

Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил в кулуарах Международного хоккейного форума, что Кузнецов не имеет шансов выступить на Олимпиаде в Пекине. В августе 2019 года Кузнецов был отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин.

"Как только появились новости о том, что Евгений Кузнецов дисквалифицирован и после того, как WADA обновило список запрещенных веществ и санкции за их применение, мы связывались с IIHF по вопросу возможности сокращения срока дисквалификации, что предусмотрено антидопинговым кодексом. Но получили ответ от юристов IIHF, что на текущий момент это просто невозможно юридически в том числе в связи с тем, что Евгений продолжает выступления в Национальной хоккейной лиге, - сказал Кикнадзе. - Если мы посмотрим на юридическую сторону вопроса, то, скорее всего, нет [шансов на выигрыш дела в CAS], потому что есть определенный набор юридически значимых обстоятельств, которые бы рассматривали арбитры и учитывали при вынесении решения. И исходя из этого набора обстоятельств, получается, что мало было шансов сократить сроки дисквалификации".

"Мы не раз общались с агентом, юристом и самим Евгением, и лучше спросить у них на этот счет. Насколько мне известно, они не подавали апелляции. Для того, чтобы хоть что-то началось, надо подать заявление. Поскольку заявление не подано, то ничего не меняется", - добавил Кикнадзе.