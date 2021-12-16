Агент Ваноли сообщил, что тренер подписал контракт со "Спартаком"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Итальянский тренер Паоло Ваноли подписал контракт с московским футбольным клубом "Спартак". Об этом ТАСС сообщил агент специалиста Андреа Д'Амико.

В среду "Спартак" объявил об уходе с поста главного тренера команды португальца Руя Витории.

"Действительно ли Ваноли подписал контракт со "Спартаком? Да. Завтра будет пресс-конференция. Конечно, уже известен срок контракта, но все объявим на завтрашней пресс-конференции", - сказал Д'Амико.

Ваноли 49 лет, ранее он работал в тренерском штабе Антонио Конте в сборной Италии, английском "Челси" и итальянском "Интере".

В Тинькофф - Российской премьер-лиге красно-белые занимают девятое место после 18 туров, набрав 23 очка. В Лиге Европы московская команда заняла первое место в группе C и вышла в 1/8 финала.