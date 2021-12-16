Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Леклер заразился коронавирусом

ТАСС, 16 декабря. Тест на коронавирус пилота команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" Шарля Леклера дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.

По информации пресс-службы, гонщик чувствует себя хорошо, симптомы болезни легкие, он будет находиться в режиме самоизоляции дома.

Леклеру 24 года, по итогам прошедшего сезона он занял седьмое место в личном зачете, набрав 159 очков. Лучшим результатом монегаска в сезоне 2021 года стало второе место на Гран-при Великобритании.