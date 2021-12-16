Российская штангистка Ахмерова объяснила неудачу на чемпионате мира слабой подготовкой

ТАШКЕНТ, 16 декабря. /ТАСС/. Российская штангистка Дарья Ахмерова, оставшаяся без медали чемпионата мира, считает слабую подготовку, обусловленную болезнью, одной из главных причин своего неудачного выступления. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Перед началом соревнований 22-летняя россиянка была одной из главных претенденток на медали чемпионата мира в весовой категории до 87 кг, однако в итоге заняла четвертое место с результатом 240 кг (105+135), использовав только по одной попытке в рывке и толчке.

"Причина - маленький вес и, скорее всего, подготовка слабая на сборах, потому что я болела, - заметила Ахмерова. - Но я все равно должна была здесь побороться за второе место. Хотя сделала все, что смогла".

"Возможно, перегорела. Просто у меня с весом немного проблемы, не хватает четырех килограммов. И это тоже могло подействовать на такой результат", - добавила спортсменка.

На апрельском чемпионате Европы в Москве Ахмерова стала первой с результатом 246 кг (108+138). В июне на первенстве страны в Ханты-Мансийске она стала победительницей, набрав 245 кг (105+140).

"Дальше - больше. Будем тренироваться, набираться опыта и побеждать на следующих стартах. Главный старт для меня - это Олимпиада", - заключила собеседница ТАСС.