Определились соперники сборной России по групповому этапу Лиги наций

ТАСС, 16 декабря. Сборная России по футболу сыграет с командами Исландии, Израиля и Албании в группе 2 дивизиона B нового розыгрыша Лиги наций. Об этом стало известно во время жеребьевки, которая прошла в четверг в швейцарском Ньоне.

Предстоящий розыгрыш Лиги наций станет третьим в истории. В сезонах-2018/19 и 2020/21 сборная России также выступала в дивизионе B. В первом сезоне сборная России стала второй в группе с командами Швеции и Турции, а во втором - второй в квартете с командами Венгрии, Сербии и Турции.

В группе 1 дивизиона B сыграют сборные Украины, Шотландии, Ирландии и Армении. В группу 3 по итогам жеребьевки попали команды Боснии и Герцеговины, Финляндии, Румынии и Черногории. В группе 4 выступят шведы, норвежцы, сербы и словенцы.

Матчи группового этапа Лиги наций сезона-2022/23 пройдут в июне и сентябре 2022 года. Игры состоятся 2-8 июня, 8-14 июня и 22-27 сентября. Календарь встреч сборной России станет известен позднее.

В Лиге наций сезона-2022/23 сборные 55 ассоциаций распределены по дивизионам в соответствии с рейтингом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для сборных: команды, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в дивизион А (самые сильные команды Европы), с 17-го по 32-е - в дивизион В, с 33-го по 48-е - в дивизион С, с 49-го по 55-е - в дивизион D (самые слабые). Целью этого турнира является замена товарищеских матчей сборных на официальные игры с равными по силе соперниками.