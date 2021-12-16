Борис Игнатьев оценил итоги жеребьевки Лиги наций для сборной России по футболу

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российские футболисты испытают проблемы в группе 2 дивизиона B розыгрыша Лиги наций, если не будут нацелены на результат. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

Россияне в группе сыграют с командами Исландии, Израиля и Албании.

"Трудно представить более легкую группу для сборной, наверное, не хватает только команд Люксембурга и Фарерских островов, - сказал Игнатьев. - Конечно, группа легкая и доступная для нас. Если убрать сарказм, то это группа, из которой мы просто обязаны выходить, по-другому представить невозможно. При должном отношении и при понимании, что играть все научились, не прячась за слова, мы должны из группы выходить с первого места".

"Играют все команды. Если мы не будем нацелены на результат, то, наверное, будут проблемы. А так пожелаю нашим только сделать то, что они обязаны сделать", - добавил Игнатьев.

Предстоящий розыгрыш Лиги наций станет третьим в истории. В сезонах-2018/19 и 2020/21 сборная России также выступала в дивизионе B. В первом сезоне сборная России стала второй в группе с командами Швеции и Турции, а во втором - второй в квартете с командами Венгрии, Сербии и Турции.

Матчи группового этапа Лиги наций сезона-2022/23 пройдут в июне-сентябре 2022 года. Игры состоятся 2-8 июня, 8-14 июня и 22-27 сентября. Календарь встреч сборной России станет известен позднее.