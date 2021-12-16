{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига наций

Борис Игнатьев оценил итоги жеребьевки Лиги наций для сборной России по футболу

По мнению эксперта, россияне столкнутся с проблемами, если не будут нацелены на результат

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российские футболисты испытают проблемы в группе 2 дивизиона B розыгрыша Лиги наций, если не будут нацелены на результат. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

На эту тему
Определились соперники сборной России по групповому этапу Лиги наций
Определились соперники сборной России по групповому этапу Лиги наций

Россияне в группе сыграют с командами Исландии, Израиля и Албании.

"Трудно представить более легкую группу для сборной, наверное, не хватает только команд Люксембурга и Фарерских островов, - сказал Игнатьев. - Конечно, группа легкая и доступная для нас. Если убрать сарказм, то это группа, из которой мы просто обязаны выходить, по-другому представить невозможно. При должном отношении и при понимании, что играть все научились, не прячась за слова, мы должны из группы выходить с первого места".

"Играют все команды. Если мы не будем нацелены на результат, то, наверное, будут проблемы. А так пожелаю нашим только сделать то, что они обязаны сделать", - добавил Игнатьев.

Предстоящий розыгрыш Лиги наций станет третьим в истории. В сезонах-2018/19 и 2020/21 сборная России также выступала в дивизионе B. В первом сезоне сборная России стала второй в группе с командами Швеции и Турции, а во втором - второй в квартете с командами Венгрии, Сербии и Турции.

Матчи группового этапа Лиги наций сезона-2022/23 пройдут в июне-сентябре 2022 года. Игры состоятся 2-8 июня, 8-14 июня и 22-27 сентября. Календарь встреч сборной России станет известен позднее.

Теги
Лига наций
Лига наций
Колосков разочарован результатами жеребьевки Лиги наций для сборной России
По мнению почетного президента Российского футбольного союза, болельщикам будут неинтересны игры с командами Израиля, Исландии и Албании
Колосков разочарован результатами жеребьевки Лиги наций для сборной России
Читать полностью