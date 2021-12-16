Путин наградил игроков сборной России по пляжному футболу за победу на чемпионате мира

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил почетными грамотами игроков национальной команды по пляжному футболу, а также объявил благодарности техническому персоналу сборной страны за успешное выступление на домашнем чемпионате мира. Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

Почетной грамотой награждены Федор Земсков, Андрей Котенев, Станислав Кошарный, Борис Никоноров, Андрей Никоноров, Денис Пархоменко, Остап Федоров и Максим Чужков. Благодарность получили врач Мингиян Бадмаев, менеджер Сергей Демин, пресс-атташе Артем Загуменнов, видеооператор Евгений Ковальский, видеоаналитик Олег Рубцов и массажист Николай Юнин.

Чемпионат мира по пляжному футболу впервые прошел в России, матчи проходили в Москве на Фестивальной площади СК "Лужники". Российские футболисты в третий раз в истории стали чемпионами мира, обыграв в финальной встрече команду Японии (5:2), ранее россияне выигрывали мировое первенство в 2011 и 2013 годах.