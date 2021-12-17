Гимнасты Нагорный и Далалоян возобновят тренировки вместе со сборной России 6 января

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике Никита Нагорный и Артур Далалоян присоединятся к национальной команде на сборе, который начнется 6 января. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Нагорный, Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин в конце июля выиграли золото Олимпиады в Токио в командном первенстве. Белявский и Аблязин после окончания Игр уже отработали один из сборов национальной команды на подмосковной базе "Озеро Круглое", Нагорный и Далалоян, в свою очередь, взяли небольшой перерыв.

"Вся команда, включая Нагорного и Далалояна, приедет на сбор 6 января, - сказала Родионенко. - Пять месяцев отдыхали, теперь нужно приступать к делу. В первой половине года пройдет несколько этапов Кубка мира и Кубка вызова, будем решать, кого заявить. Также впереди у нас чемпионат России, который пройдет в Новосибирске или Калуге".

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет с 11 по 21 августа в Мюнхене, первенство мира - в Ливерпуле с 29 октября по 6 ноября.