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Летние олимпийские виды спорта

Гимнасты Нагорный и Далалоян возобновят тренировки вместе со сборной России 6 января

Валентина Родионенко заявила, что тренерский штаб будет решать, кого заявить на этапы Кубка мира и Кубка вызова в первой половине года
Давид Белявский, Никита Нагорный и Артур Далалоян Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Давид Белявский, Никита Нагорный и Артур Далалоян
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике Никита Нагорный и Артур Далалоян присоединятся к национальной команде на сборе, который начнется 6 января. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Нагорный, Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин в конце июля выиграли золото Олимпиады в Токио в командном первенстве. Белявский и Аблязин после окончания Игр уже отработали один из сборов национальной команды на подмосковной базе "Озеро Круглое", Нагорный и Далалоян, в свою очередь, взяли небольшой перерыв.

"Вся команда, включая Нагорного и Далалояна, приедет на сбор 6 января, - сказала Родионенко. - Пять месяцев отдыхали, теперь нужно приступать к делу. В первой половине года пройдет несколько этапов Кубка мира и Кубка вызова, будем решать, кого заявить. Также впереди у нас чемпионат России, который пройдет в Новосибирске или Калуге".

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет с 11 по 21 августа в Мюнхене, первенство мира - в Ливерпуле с 29 октября по 6 ноября.

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Летние олимпийские виды спортаДалалоян, Артур ГрачьевичНагорный, Никита Владимирович
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