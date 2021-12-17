Всемирное антидопинговое агентство определилось с размером взноса для России на 2022 год

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) определило размер обязательного денежного взноса, который должна сделать Россия в бюджет этой организации в 2022 году. Как сообщили ТАСС в пресс-службе WADA, он будет составлять $1 177 557.

"Ежегодный взнос правительства России в бюджет WADA на 2022 год составляет $1 177 557", - сообщил представитель пресс-службы.

Размер взноса России в 2021 году составил $1 091 877. С каждым годом сумма взноса стран в бюджет WADA увеличивается примерно на 8%.

Наибольшие взносы в бюджет WADA в 2021 году должны были внести США ($2 931 923) и Канада ($1 465 962). Канада, как и Россия, уже выплатила WADA положенную сумму. США намерены выплатить всю сумму взноса только в том случае, если убедятся, что агентство, по их мнению, начало делать реальные шаги по реформированию антидопинговой системы.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

В марте Российское антидопинговое агентство выплатило Всемирному антидопинговому агентству 400 тыс. швейцарских франков (около $432 тыс.) в качестве компенсации средств, затраченных в ходе разбирательства в Спортивном арбитражном суде.