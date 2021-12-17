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НХЛ

Вратарь "Айлендерс" Варламов стал второй звездой дня в НХЛ

Россиянин отразил 40 бросков в матче против "Бостона"
Семен Варламов ("Нью-Йорк Айлендерс") AP Photo/Frank Franklin II
Описание
Семен Варламов ("Нью-Йорк Айлендерс")
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 17 декабря. Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В прошедшем матче он помог своей команде обыграть "Бостон" (3:1), отразив 40 бросков по своим воротам. Эта победа стала первой для россиянина в текущем сезоне.

Первой звездой дня стал нападающий Филип Форсберг из "Нэшвилла", который в игре с "Колорадо" (5:2) отметился дублем и одной голевой передачей.

Третьей звездой дня признан нападающий "Каролины" Нино Нидеррайтер, на счету которого две шайбы в матче против "Детройта" (5:3).

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