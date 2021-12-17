Сборная России по футболу стартует в Лиге наций 2 июня 2022 года матчем с албанцами

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сборная России по футболу сыграет на выезде с командой Албании 2 июня 2022 года в матче первого тура Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В четверг стало известно, что сборная России сыграет в группе 2 дивизиона В с командами Албании, Исландии и Израиля. 6 июня россияне встретятся в гостях со сборной Израиля, 10 июня - дома с командой Исландии, 13 июня - на своем поле со сборной Албании, 24 сентября - на выезде с исландцами, 27 сентября - дома с командой Израиля.

В предыдущих розыгрышах Лиги наций команды могли завоевать путевки на чемпионат Европы и чемпионат мира соответственно. С учетом того, что формат квалификации к чемпионату Европы - 2024 еще не утвержден, пока неизвестно, как команды смогут получить путевки в стыковые матчи через Лигу наций. Ожидается, что формат отбора на европейское первенство будет обнародован в июне 2022 года.

В Лиге наций сезона-2022/23 сборные 55 ассоциаций распределены по дивизионам в соответствии с рейтингом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для сборных: команды, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в дивизион А (самые сильные команды Европы), с 17-го по 32-е - в дивизион В, с 33-го по 48-е - в дивизион С, с 49-го по 55-е - в дивизион D (самые слабые). Целью этого турнира является замена товарищеских матчей сборных на официальные игры с равными по силе соперниками.

В новость внесены изменения (12:18 мск) - добавлены подробности во втором абзаце и бэкграунд.