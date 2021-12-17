Чемпионат мира по скейтбордингу пройдет в Нижнем Новгороде в 2023 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 декабря. /Корр. ТАСС Георгий Поветкин/. Чемпионат мира по скейтбордингу в дисциплине "вертикальная рампа" пройдет в 2023 году в Нижнем Новгороде, сообщил ТАСС в пятницу президент Федерации скейтбординга России и посол World Skate в странах СНГ Илья Вдовин.

Ранее сообщалось, что соревнования проведут в Нижнем Новгороде в 2021 году. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне утвердил санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и запретил России до декабря 2022 года принимать чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры.

"Чемпионат мира по скейтбордингу в Нижнем Новгороде состоится в 2023 году, дисциплина "вертикальная рампа", - сказал Вдовин. Президент Федерации скейтбординга России уточнил, что это пока не олимпийская дисциплина, но одна из самых зрелищных в этом виде спорта.