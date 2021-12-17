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Фигурное катание

ISU принял решение окончательно отменить финал Гран-при по фигурному катанию

Соревнования изначально должны были состоится в Осаке с 9 по 12 декабря
Анна Щербакова Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Анна Щербакова
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 17 декабря. Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение об окончательной отмене финала серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Финал Гран-при по фигурному катанию должен был состояться в японской Осаке с 9 по 12 декабря. 2 декабря стало известно, что турнир не сможет пройти в положенные сроки, так как 30 ноября Япония закрыла границы для иностранцев из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. ISU рассматривал возможность переноса даты финала Гран-при на конец сезона.

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