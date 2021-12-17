ISU принял решение окончательно отменить финал Гран-при по фигурному катанию

ТАСС, 17 декабря. Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение об окончательной отмене финала серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Финал Гран-при по фигурному катанию должен был состояться в японской Осаке с 9 по 12 декабря. 2 декабря стало известно, что турнир не сможет пройти в положенные сроки, так как 30 ноября Япония закрыла границы для иностранцев из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. ISU рассматривал возможность переноса даты финала Гран-при на конец сезона.