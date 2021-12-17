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Массовый спорт

Матыцин: около 6 тыс. единиц спортивного оборудования поставлено в спортшколы в 2021 году

Министр отметил, что по поводу сертификации оборудование ведомство обращается во все российские спортивные федерации

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Детские спортивные школы в 2021 году получили порядка 6 тыс. единиц спортивного оборудования. Об этом на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей в Совете федерации рассказал министр спорта Олег Матыцин.

Ранее на этом же заседании четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов рассказал, что большинство школ имеет дефицит качественного спортивного инвентаря, а многое поставляемое оборудование - иностранного производства.

"Мы ежегодно во все субъекты поставляем в спортшколы оборудование. Объем достаточно большой: порядка 6 тыс. единиц в этом году, пока негимнастического, но, думаю, объемы будут нарастать. По поводу сертификации оборудования мы обращаемся во всероссийские федерации", - сказал Матыцин.

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Матыцин, Олег Васильевич
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