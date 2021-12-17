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Зимние олимпийские виды спорта

Сборная России по конькобежному спорту получила 16 квот на Олимпиаду в Пекине

Состав российской команды на соревнования в Китае будет объявлен после чемпионата Европы
Ангелина Голикова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Ангелина Голикова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российские конькобежцы завоевали по восемь квот в мужских и женских забегах для выступления на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

"Квоты мы получили - это восемь человек у мужчин и восемь у женщин. Состава пока нет, официально он будет объявлен после чемпионата Европы в январе", - сказала Барышева.

По итогам этапа Кубка мира в Калгари, который проходил с 10 по 12 декабря, мужские и женские команды завоевали олимпийские лицензии на командные гонки.

Чемпионат Европы пройдет с 7 по 9 января в Нидерландах, а зимние олимпийские игры с 4 по 20 февраля.

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Зимние олимпийские виды спорта
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