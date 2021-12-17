Главный тренер "Спартака" Ваноли назвал своих помощников в клубе

ТАСС, 17 декабря. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Паоло Ваноли объявил список своих помощников в столичном клубе. Комментарий тренера приводит пресс-служба красно-белых.

Паоло Ваноли подписал контракт со "Спартаком" до 2023 года

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Ваноли возглавил столичный клуб в пятницу, сменив на этом посту португальца Руя Виторию.

"Моим помощником будет Марко Донадель, тренером по физподготовке - Джампьеро Ашенци, аналитиком - Андреа Бьянки, а работать с вратарями будет Марко Дзуккер", - сказал итальянец.

Ваноли 49 лет, ранее он работал ассистентом Антонио Конте в итальянском "Интере" и английском "Челси", а также помогал Джан Пьеро Вентуре в сборной Италии. До этого Ваноли возглавлял юношеские команды Италии разных годов.

В Тинькофф - Российской премьер-лиге красно-белые занимают девятое место после 18 туров, набрав 23 очка. В Лиге Европы московская команда заняла первое место в группе C и вышла в 1/8 финала турнира.