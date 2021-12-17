Коган: российские фигуристы настраивались на проведение финала Гран-при именно в декабре

МОСКВА, 17 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские фигуристы были настроены на то, что смогут выступить в финале серии Гран-при сезона-2021/22 именно в декабре. Об этом ТАСС рассказал гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

В пятницу Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене финала Гран-при.

"Мы настраивались на финал, который должен был пройти в декабре. И наши спортсмены тоже настраивались на декабрь. Его пытались перенести на конец сезона, но таково решение ISU", - сказал Коган.

Финал Гран-при по фигурному катанию должен был состояться в японской Осаке с 9 по 12 декабря. 2 декабря стало известно, что турнир не сможет пройти в положенные сроки, так как 30 ноября Япония закрыла границы для иностранцев из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. ISU рассматривал возможность переноса даты финала Гран-при на конец сезона.