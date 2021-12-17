Чемпион мира по баскетболу Фарид покинул ЦСКА

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Американский баскетболист чемпион мира 2014 года Кеннет Фарид покинул ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Американец в октябре подписал со столичным клубом двухмесячный контракт с возможностью продления до конца сезона.

"Спасибо, что приняли меня, это было потрясающе - организация, тренеры и люди в московском ЦСКА. Мне хотелось бы провести здесь весь сезон, но это бизнес, и я к этому отношусь с пониманием. Здесь здоровая атмосфера, команда будет расти и становиться лучше, я уверен, но кто знает, что нас ждет в будущем. Я молюсь и желаю всем всего наилучшего", - сказал Фарид.

Фариду 32 года, он был выбран под общим 22-м номером клубом "Денвер" на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2011 года. В разное время он выступал за клубы НБА "Денвер", "Бруклин" и "Хьюстон". Вместе со сборной США он стал чемпионом мира в 2014 году. В ЦСКА американец перешел из пуэрториканского клуба "Леонес де Понсе". В составе красно-синих Фарид принял участие в 11 матчах, проводил по 9,04 минуты на паркете и набирал по 2,3 очка за игру.