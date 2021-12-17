Южноафриканец Зангка возглавил мужскую сборную России по регби-7

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Представитель ЮАР Вуйо Зангка назначен на пост главного тренера сборной России по регби-7. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации регби России.

На этом посту он сменил Александра Янюшкина, который возглавлял команду с декабря 2019 года. Под его руководством сборная России стала бронзовым призером чемпионата Европы.

Данное решение было вынесено во время заседания Высшего совета организации. В ходе заседания член Высшего совета Дмитрий Морозов отметил, что для высоких результатов на международном уровне предлагается построить сборную России вокруг петербургского клуба "Застава" и не привязанных в настоящее время к другим клубам игроков.

Зангка 40 лет, на протяжении трех лет он представлял сборную ЮАР по регби-7, но был вынужден завершить карьеру после автомобильной аварии. В качестве главного тренера привел сборную Германии по регби-7 к золотым медалям чемпионата Европы 2019 года. С 13 ноября прошлого года он возглавляет "Заставу", которая по итогам сезона-2020/21 завоевала бронзовые медали чемпионата.