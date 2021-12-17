Ваноли сказал, что не знает сколько проработает на посту главного тренера "Спартака"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Скоротечность является частью работы футбольного тренера, сложно прогнозировать, сколько тот или иной наставник проработает в клубе. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Паоло Ваноли.

Паоло Ваноли подписал контракт со "Спартаком" до 2023 года

В пятницу "Спартак" объявил о назначении Ваноли на пост главного тренера команды. Итальянский специалист подписал контракт до конца сезона-2022/23. 15 декабря команду покинул предыдущий наставник команды Руй Витория.

"Да, [скоротечность] это часть нашей работы, наша профессия такова. Не могу сказать, сколько проработаю, я не волшебник. Моя задача - сконцентрироваться на работе и делать свое дело", - сказал Ваноли.

Ваноли ранее работал ассистентом Антонио Конте в итальянском "Интере" и английском "Челси", а также помогал Джан Пьеро Вентуре в сборной Италии. До этого Ваноли возглавлял юношеские команды Италии разных годов.