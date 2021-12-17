Ваноли в "Спартаке" не намерен обращать внимание на давление со стороны

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Тренер футбольной команды должен концентрироваться на своей работе и стараться не отвлекаться на посторонние вещи. Такое мнение журналистам высказал главный тренер футбольного клуба "Спартак" Паоло Ваноли.

В пятницу "Спартак" объявил о назначении Ваноли на пост главного тренера команды. Итальянский специалист подписал контракт до конца сезона-2022/23. 15 декабря красно-белых покинул предыдущий наставник команды Руй Витория.

"Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Моя работа - работа на поле, добиваться результата. Постараюсь не обращать внимание на посторонние вещи. Я благодарен клубу за то, что я здесь", - сказал Ваноли в ответ на вопрос о готовности к давлению.