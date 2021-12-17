Мележиков: "Спартак" пригласил Ваноли возглавить команду после принятия решения по Витории

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" пригласил итальянца Паоло Ваноли на пост главного тренера команды после принятия решения по португальцу Рую Витории. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков.

В пятницу "Спартак" объявил о назначении Ваноли на пост главного тренера команды. Итальянский специалист подписал контракт до конца сезона-2022/23. Витория покинул команду 15 декабря.

"Я сказал, что рассматривались различные варианты. В данном случае по итогам части чемпионата встретились с Руем, побеседовали, приняли решение. После решения с Руем пригласили Паоло, он вчера ознакомился, принял решение, и мы подписали контракт", - сказал Мележиков.

"Принципиальным условием Паоло было неподписание каких-либо договоренностей и контрактов до принятия решения с Руем. Никто не мешал вести переговоры с Паоло, но его условие было, что он примет решение тогда, когда "Спартак" примет решение по ситуации с Руем", - добавил генеральный директор красно-белых.

Ваноли ранее работал ассистентом Антонио Конте в итальянском "Интере" и английском "Челси", а также помогал Джан Пьеро Вентуре в сборной Италии. До этого Ваноли возглавлял юношеские команды Италии разных годов.