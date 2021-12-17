У Федерации регби России нет причин отказываться от натурализации игроков

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Многие сборные по регби практикуют натурализацию игроков, российская команда тоже может усилиться натурализованными спортсменами. Такое мнение ТАСС высказал председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев.

"Мы просто этим раньше не занимались, - сказал Артемьев. - Против нас играют сборные Японии и Португалии, у них по полкоманды натурализованных игроков. У нас есть сейчас четыре, шесть, восемь молодых пацанов, которые связаны с Россией, были рождены от российских родителей. Почему бы им не играть за нашу страну?".