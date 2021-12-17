Мележиков: Ваноли выбрали главным тренером "Спартака" из-за его опыта построения команд

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" остановился на кандидатуре Паоло Ваноли в выборе главного тренера команды из-за богатого опыта итальянца в построении команд. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков.

Ранее в пятницу "Спартак" объявил о подписании контракта с Ваноли, который сменил на этом посту португальца Руя Виторию. Соглашение с 49-летним тренером рассчитано до конца сезона-2022/23. Также клуб может продлить контракт еще на один сезон.

"Паоло рассказал, какой он видит команду, и ему довольно подробно и заранее были объяснены условия внутри нее. В данном случае возникло ощущение того, что Ваноли - это человек с огромным опытом построения команды. То видение, которое он определил в построении команды, и требования к ее усилению были конкретны, понятны и схожи с целями, которые ставит клуб. В общем подходе - нацеленность на результат, жесткость", - ответил Мележиков на вопрос ТАСС о выборе главного тренера клуба.

"Паоло достаточно жесткий в плане работы. При выборе Ваноли сыграл роль [его] опыт работы с тренерами. Все лучшее из этого опыта будет перенесено на работу в "Спартаке", - добавил генеральный директор красно-белых.

Ваноли ранее работал ассистентом Антонио Конте в итальянском "Интере" и английском "Челси", а также помогал Джан Пьеро Вентуре в сборной Италии. До этого Ваноли возглавлял юношеские команды Италии разных годов.

В Тинькофф - Российской премьер-лиге красно-белые занимают девятое место после 18 туров, набрав 23 очка. В Лиге Европы московская команда заняла первое место в группе C и вышла в 1/8 финала турнира.