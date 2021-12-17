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Летние олимпийские виды спорта

Россиянка Крамаренко выиграла турнир по художественной гимнастике "Небесная грация"

За свое выступление в личном многоборье спортсменка получила 141,60 балла

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россиянка Лала Крамаренко стала победительницей в личном многоборье на международном турнире по художественной гимнастике "Небесная грация". Соревнования проходят в Москве.

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Спортсменка набрала в сумме 141,60 балла.

Второе место заняла Анна Каменщикова из Белоруссии (127,25 балла), третьей стала представительница Грузии Кетеван Аболишвили (123,45).

Турнир "Небесная грация" проходит в Москве с 16 по 17 декабря на "ВТБ-Арене", организацию соревнований осуществляет Благотворительный фонд Алины Кабаевой. Главная особенность соревнований заключается в том, что они проводятся на основе правил 2001-2005 годов и правил 2022-2024 годов.

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