Россиянка Крамаренко выиграла турнир по художественной гимнастике "Небесная грация"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россиянка Лала Крамаренко стала победительницей в личном многоборье на международном турнире по художественной гимнастике "Небесная грация". Соревнования проходят в Москве.

Спортсменка набрала в сумме 141,60 балла.

Второе место заняла Анна Каменщикова из Белоруссии (127,25 балла), третьей стала представительница Грузии Кетеван Аболишвили (123,45).

Турнир "Небесная грация" проходит в Москве с 16 по 17 декабря на "ВТБ-Арене", организацию соревнований осуществляет Благотворительный фонд Алины Кабаевой. Главная особенность соревнований заключается в том, что они проводятся на основе правил 2001-2005 годов и правил 2022-2024 годов.